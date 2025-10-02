В Анкаре состоялась встреча глав Минобороны Ирана и Турции Азиза Насирзаде и Яшара Гюлера.
Стороны обсудили пути расширения двустороннего оборонного и военного сотрудничества, а также подчеркнули необходимость укрепления безопасности на общих границах.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade’yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.
Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık… pic.twitter.com/KoQ3OckpuH
