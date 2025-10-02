Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что искусственный интеллект открывает для страны огромные возможности, однако требует взвешенного и ответственного подхода. Об этом он сказал на Международном форуме Digital Bridge 2025.

«Искусственный интеллект несет в себе невероятные возможности для построения сильного, справедливого и безопасного Казахстана. Однако расслабляться нельзя, впереди нас ждет масштабная работа», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, цифровизация и внедрение новых технологий не могут рассматриваться как универсальное решение всех проблем. Токаев отметил, что для эффективного использования искусственного интеллекта необходимо одновременно решать три ключевые задачи: привлекать ресурсы, осваивать новые знания и строго соблюдать этические нормы.

«Нужно действовать быстро и открыто, принимая справедливые и эффективные решения», — сказал президент Казахстана.