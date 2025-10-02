В Астане в эти минуты открылся международный форум Digital Bridge 2025, сообщает Minval Politika.

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Венгрии Тамаша Шуйока, основателя Telegram Павла Дурова, директора по исследованиям Google Питера Норвига и других.

Форум собрал ведущих экспертов в сфере цифровых технологий, представителей крупнейших IT-компаний и стартапов. В центре обсуждения — искусственный интеллект, цифровая трансформация и будущее глобальных инноваций.

Кроме того, в рамках Digital Bridge пройдет церемония награждения победителей стартап-конкурса Astana Hub Battle, а также презентация новых исследовательских проектов.