Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

По данным издания, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

Отмечается, что недавно Трамп разрешил спецслужбам и Пентагону помогать Киеву наносить удары. По словам собеседников WSJ, американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку. Издание назвало расширение обмена разведданными с Киевом «очередным признаком того, что Трамп усиливает поддержку Украины, в то время как его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик».