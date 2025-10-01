Основатель Telegram Павел Дуров в большом интервью Лексу Фридману рассказал о принципах своей повседневной жизни, которые помогают ему сохранять дисциплину и внутреннее равновесие.

Дуров отметил, что полностью отказался от просмотра порно, считая его бесполезной тратой энергии. «Пока у тебя есть доступ к настоящему, тебе не нужно смотреть порно. Порно — просто обмен энергии на мимолетное удовольствие», — пояснил он.

Важное место в его жизни занимает спорт: каждое утро он выполняет по 300 приседаний и 300 отжиманий, а также посещает спортзал пять-шесть раз в неделю. По словам предпринимателя, речь идёт не столько о физической форме, сколько о тренировке дисциплины.

Кроме того, Дуров подчеркнул своё увлечение баней, противопоставив её алкоголю. Он отметил, что «небольшое терпение в бане вознаграждается ощущением полного благополучия», тогда как алкоголь, напротив, разрушает организм.

Таким образом, философия создателя Telegram строится вокруг отказа от лишнего и концентрации на практиках, которые дают энергию и укрепляют самоконтроль.