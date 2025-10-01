Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил агдамский «Карабах» с победой над датским «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов УЕФА.
«Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах», всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании – футбольным клубом «Копенгаген».
Одержав 2 блестящие победы в 2 матчах на основном этапе сильнейшего клубного турнира планеты, «Карабах», деля первые строчки с титанами мирового футбола, продолжает вызывать чувство гордости у нашего народа», — написал глава государства.
Danimarka çempionu “Kopenhagen” futbol klubu üzərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə “Qarabağ” futbol klubunu, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm.
Planetin ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində 2 oyunda 2 parlaq qələbə əldə edən “Qarabağ”… pic.twitter.com/AvqFLrHdNU
— İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025