Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении подразделений Национальной гвардии в штат Орегон. По его словам, это решение связано с нападениями радикальных активистов на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

«Антифа и радикальные левые анархисты жестоко нападают на наших сотрудников федеральных служб, мужчин и женщин, которые просто выполняют свою работу… Мы никогда не позволим толпам захватить наши улицы, сжечь города или разрушить Америку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что нацгвардейцы уже находятся в городе и работают над восстановлением «закона и порядка».