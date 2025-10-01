Украину и Азербайджан связывает многовековая дружба и сотрудничество, отметил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на дипломатическом приеме, посвященном 34-й годовщине независимости страны и Дню защитника.

«Украина глубоко ценит последовательную позицию Азербайджана в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности», — приводит «Репорт» слова дипломата.

По его словам, в условиях российско-украинской войны помощь Азербайджана особенно важна — не только в политическом, но и в экономическом и гуманитарном измерении.

С 2022 года в Азербайджане действует программа реабилитации украинских детей, пострадавших от войны: 402 ребенка посетили Баку, Габалу и другие регионы страны. В апреле 2025 года был проведен совместный концерт с участием детей погибших украинских военных и военнопленных.

Посол также подчеркнул вклад правительства Азербайджана в восстановление инфраструктуры и медицинских учреждений в Украине, а также помощь в сфере энергобезопасности, медикаментов и товаров первой необходимости.

«Это настоящее проявление солидарности и братства между нашими народами. Мы глубоко ценим эту поддержку», — сказал он.

Гусев добавил, что Украина и Азербайджан достигли новых успехов в развитии стратегического партнерства в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Регулярные контакты на уровне лидеров, парламентов и министерств подтверждают высокий уровень взаимодействия.

Отдельно дипломат отметил важность энергетического сотрудничества — в частности, соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR в области энергобезопасности.

В завершение Гусев выразил благодарность Азербайджану и международным партнерам за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.