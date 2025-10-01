Международная команда археологов обнаружила 176 наскальных панно с изображениями верблюдов, горных козлов, газелей, зубров и других животных на юге пустыни Нефуд в Саудовской Аравии.

Возраст гравюр составляет около 12 тысяч лет, и многие из них выполнены в натуральную величину, достигая трех метров в длину и более двух метров в высоту. Ученые предполагают, что такие изображения служили своеобразными «дорожными метками» — они указывали путь к источникам воды и сохраняли маршруты движения людей.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Археологи работали на трех локациях — Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма, где рисунки наносились на отвесные скалы на высоте до 39 метров.

По данным ученых, гравюры появились в период, когда после ледникового максимума в Северной Аравии снова стали возникать временные водоемы. Для древних общин вода была вопросом выживания, и они использовали искусство как средство навигации и символ принадлежности территории.

Помимо рисунков, исследователи нашли каменные наконечники, бусины из денталия и зеленый пигмент, что указывает на контакты с культурами Леванта. При этом искусство Нефуда отличается масштабом и уникальным стилем.

«Эта уникальная форма символического выражения относится к особой культурной самобытности, адаптированной к жизни в сложных условиях пустыни», — отметил Фейсал Аль-Джибрин из Комиссии по культурному наследию Саудовской Аравии.