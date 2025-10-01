Три председателя неправительственных организаций привлечены к уголовной ответственности за изготовление и реализацию поддельных орденов, медалей и удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Сотрудники полиции задержали председателя «Азербайджанской ассоциации ветеранов Отечественной войны» Физули Рзагулиева, руководителя благотворительного фонда «Деде Горгуд» Эльдара Исмаилова и главу общественного объединения «Центр стабильности и развития» Расима Мамедова.

В их офисах обнаружено и изъято более 1500 медалей и орденов, 421 удостоверение, свыше 60 печатей и другие поддельные предметы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана о подделке и продаже официальных документов, государственных наград, печатей и штампов.