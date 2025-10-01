Президент США Дональд Трамп 29 сентября подписал указ, значительно расширяющий обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Катара. Подписание документа совпало с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.

Согласно новому указу, любое вооруженное нападение на Катар, включая угрозу его территориальной целостности, суверенитета или ключевой инфраструктуры, будет рассматриваться США как непосредственная угроза национальной безопасности страны.

В ответ на подобные действия Соединенные Штаты обязуются применять все доступные законные меры — от дипломатических и экономических до военных — с целью защиты своих интересов, обеспечения безопасности Катара и восстановления стабильности в регионе.