Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна обсуждает с пятью иностранными партнерами возможные варианты строительства нового ядерного энергоблока малой мощности.

По его словам, основными критериями при выборе проекта являются экономическая эффективность и безопасность, при этом геополитические факторы в принятии решений не учитываются.

Пашинян сделал это заявление в ходе правительственного часа в парламенте, подчеркнув, что развитие атомной энергетики является частью стратегии обеспечения устойчивого энергоснабжения страны.