Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что война с Россией закончилась бы для Грузии катастрофой. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Responsible Statecraft.

«Запад настаивал на том, чтобы мы вступили в войну с Россией, что противоречило бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это привело бы к последствиям, схожим с событиями 2008 года, когда поспешные решения предыдущего правительства, основанные на доверии к НАТО, обернулись для Грузии катастрофой», — отметил Кавелашвили.

Он также подчеркнул, что отношения между Тбилиси и Европейским союзом ухудшились после начала войны в Украине, в том числе из-за отказа грузинских властей предоставлять военную помощь и отправлять добровольцев на украинскую территорию.