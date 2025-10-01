Уже несколько лет в Азербайджане наблюдается рост цен, который затрагивает самые разные сферы жизни, от продуктов питания и коммунальных тарифов до транспортных расходов и услуг. Это вызывает недовольство и жалобы со стороны населения. Повышение цен, разумеется, происходило всегда, как в Азербайджане, так и во всём мире. Однако если раньше подорожание на тот или иной товар или услугу происходило постепенно и сохранялось на одном уровне в течение длительного времени, то сегодня цены растут по нескольку раз в год, что делает ситуацию особенно болезненной для семейных бюджетов.

С чем связано столь стремительное удорожание и как долго оно может продолжаться? Чтобы найти ответы на эти волнующие каждого азербайджанца вопросы, Minval Politika обратился к экономистам.

По словам экономиста Халида Керимли, ускоренный рост цен в Азербайджане во многом связан с внешними факторами, которые наложились друг на друга за последние годы. Он напомнил, что после пандемии в стране началась быстрая инфляция. Однако ситуация осложнилась ещё и войной между Россией и Украиной.

«Эти события нанесли экономике ущерб, который оказался не меньше, чем последствия пандемии», — отметил Керимли.

По его словам, ранее Азербайджан импортировал недорогие продукты питания именно из России и Украины. Особенно это касалось мясных и колбасных изделий, пшеницы и зерновых культур. После того, как Украина выбыла из числа поставщиков, страна вынуждена закупать продукцию у более дорогих производителей.

Экономист также обратил внимание на то, что дополнительные проблемы создают международные санкции и рост напряжённости в мире.

«Когда страны без конца вводят друг против друга ограничения, это повышает логистические расходы. Кроме того, в Красном море начинаются атаки на торговые суда, что увеличивает стоимость перевозок, в том числе и из Китая. Всё это напрямую отражается на ценах», — пояснил эксперт.

Каждый товар, по его словам, имеет свою конкретную причину подорожания. Так, рост цен на масло связан с повышением мирового спроса, на рис — с природными аномалиями в Индии, где из-за явления Эль-Ниньо снизился урожай.

«Поскольку около 70–80% риса мы импортируем именно из Индии, сокращение производства там неминуемо вызвало рост цен у нас», — добавил Керимли.

При этом он подчеркнул, что, помимо внешних факторов, существуют и внутренние. Речь идёт, в частности, о повышении внутренних тарифов и расходов бизнеса.

«Когда в прошлом году были подняты цены на бензин и дизельное топливо, это сразу же повлияло на себестоимость всех товаров — от производства до доставки. А рост тарифов на газ и электроэнергию увеличил издержки предприятий. Всё это закладывается в конечную стоимость продукции», — сказал он.

Керимли также обратил внимание на рост заработных плат. С одной стороны, повышение минимальной и средней зарплаты положительно сказывается на доходах населения, но, с другой стороны, это ведёт к дополнительным расходам для бизнеса.

«Рост зарплат означает рост налогов и социальных выплат. А все дополнительные издержки предприниматели неизбежно перекладывают на конечного потребителя», — пояснил экономист.

Кроме того, Азербайджан, по его словам, сталкивается с объективными трудностями, связанными с географическим положением.

«Мы находимся в невыгодном месте, у страны нет выхода к океану, поэтому логистика обходится дороже, чем многим другим государствам. Даже в сельском хозяйстве многие элементы — корма, лекарства, добавки для скота — закупаются за рубежом, и их цены формируются на мировом рынке», — отметил он.

По прогнозу эксперта, в 2025 году инфляция в Азербайджане может составить около 5–5,5%. В следующем году, как ожидается, темпы роста цен немного снизятся, однако процесс всё равно останется достаточно быстрым.

Экономист Эйюб Керимли считает, что рост цен в Азербайджане обусловлен сразу несколькими факторами, как внешними, так и внутренними.

По его словам, в ряде случаев основную роль играет зависимость страны от импорта.

«Когда на мировом рынке дорожают определённые товары или повышаются логистические расходы, это неизбежно отражается и на ценах внутри страны», — отметил эксперт.

Другим фактором он назвал сокращение внутреннего производства и рост потребления. Это, по мнению Керимли, связано как с последствиями пандемии, так и с увеличением численности населения.

«Когда внутренние мощности не успевают покрывать растущий спрос, зависимость от импорта усиливается, а значит, и цены быстрее идут вверх», — пояснил экономист.

Отдельное внимание он уделил искусственным факторам, которые также играют немалую роль. По словам Керимли, иногда наблюдается несоответствие между ценами импорта и розничной стоимостью.

«В таких случаях мы сталкиваемся с ситуацией, когда цены поднимаются не объективно, а из-за субъективных решений отдельных участников рынка. То есть речь идёт о случаях искусственного завышения стоимости», — подчеркнул он.

Экономист отметил, что такая практика приводит к дополнительной нагрузке на население и подрывает доверие к рынку.

«Когда часть компаний или поставщиков, желая сохранить прибыль, сознательно идёт на необоснованное повышение цен, это усугубляет процесс инфляции», — добавил он.

В качестве выхода из ситуации Керимли предложил уделить больше внимания развитию внутреннего производства и созданию условий для честной конкуренции.

«Рост локального производства, диверсификация экономики и усиление конкурентной среды способны частично сдержать рост цен. При этом государство должно более жёстко регулировать деятельность крупных компаний и монополистов, обладающих значительной долей рынка», — считает эксперт.

По его мнению, именно такие шаги могли бы оказать реальное влияние на ценовую динамику в стране и смягчить негативные последствия инфляции.