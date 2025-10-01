Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему на четыре года администрировать интернет-сайты.

Основанием для уголовного дела стало интервью Быкова ютьюб-каналу «Популярная политика», данное в октябре 2023 года. В ходе беседы писатель обсуждал российский удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Адвокаты писателя подчеркнули, что он не признаёт вину и считает уголовное преследование политически мотивированным.