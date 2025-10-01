Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян, обвиненная в госизмене в пользу Азербайджана, не признает вины. Ее адвокаты отказались комментировать обвинения, но сообщили, что обжаловали арест в вышестоящей инстанции.

В Следственном комитете Армении уточнили, что Алексанян — единственная фигурантка дела. Она находилась под стражей на момент завершения предварительного следствия.

Ашхен Алексанян была задержана 29 августа. Сразу после задержания Служба нацбезопасности Армении (СНБ) провела в здании МИД полный обыск: проверялись компьютеры и изучались документы.