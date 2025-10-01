Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, каждая империя, пытавшаяся стереть Украину с карты, в итоге распадалась, а сама Украина «возрождалась вновь».

«Каждая попытка покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что вражеские империи рассыпались. Украина пережила не просто кого-то одного, кто пытался изжить из мира наших людей. Украина пережила всех их, кто этого хотел. Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения», — добавил он.