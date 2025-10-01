Член Европейского парламента от группы «Европейские консерваторы и реформисты» Чарли Веймерс инициировал петицию с призывом запретить ношение мусульманских головных уборов в стенах ЕП. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ.

В тексте петиции отмечается, что такой запрет, по мнению автора, укрепит принципы беспристрастности и равенства в работе института, станет «сильным сигналом поддержки расширения прав женщин» и обеспечит нейтральный пример для государств-членов и международных организаций. Кроме того, Веймерс утверждает, что головные уборы могут затруднять досмотр и идентификацию, создавая определённые риски.

Евродепутат выразил надежду на широкую поддержку своей инициативы, однако его предложение вызвало критику со стороны коллег. Так, депутат ЕП Хана Джаллул назвала петицию «наполненной ненавистью, сексизмом и исламофобией».