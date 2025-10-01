Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил вернуть в стране смертную казнь за особо тяжкие преступления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации Мурата Укушева подготовить поправки в законодательство, направленные на ужесточение наказания за преступления против детей, девушек и женщин.

В частности, предлагается ввести смертную казнь за изнасилование несовершеннолетних, а также за случаи изнасилования, повлекшие убийство женщины.