Единственная дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Анна, прибыла в Киев с визитом солидарности, сообщили в Букингемском дворце.

В столице Украины 75-летняя принцесса встретилась с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы поддержки со стороны Великобритании. Ее также сопровождала первая леди Украины Елена Зеленская.

Принцесса Анна почтила память детей, погибших с начала полномасштабного вторжения России, и пообщалась с украинскими детьми, пережившими депортацию или вынужденное переселение.

Кроме того, британская принцесса посетила реабилитационный центр, где встретилась с ветеранами войны.