США перебросили в Норвегию патрульные самолеты P-8 Poseidon для разведки и слежения за подлодками у российских границ. Об этом сообщают Newsweek и норвежская газета Dagbladet.

По данным изданий, один из самолетов на прошлой неделе уже совершал полет над Балтийским морем у побережья Калининграда. ВВС Норвегии подтвердили, что P-8 находятся в Осло чуть больше недели, однако не раскрыли их число и задачи.

Переброска связана с усилением разведывательной активности на фоне сообщений о неизвестных беспилотниках в Польше, Дании и Норвегии.