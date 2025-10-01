В Ярославле произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятии «Ярославнефтеоргсинтез», входящем в состав компании «Славнефть». Кадры с места ЧП распространяют российские телеграм-каналы.

Региональные власти подтвердили возгорание на одном из НПЗ области, однако официально его название не раскрыли. Губернатор Михаил Евраев заявил, что причиной происшествия стали техногенные факторы.

«Жители были обеспокоены, что это могло быть следствием атаки беспилотников. Но случившееся с этим никак не связано. Ударов БПЛА сегодня не зафиксировано», — написал глава региона в социальных сетях.

«Ярославнефтеоргсинтез» считается пятым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России.