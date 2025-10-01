Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Лексу Фридману рассказал, что в 2018 году пережил покушение, после которого две недели не мог ходить.

По его словам, он жил в арендованном таунхаусе и заметил, что сосед оставил что-то у его двери. Уже через час после возвращения домой он почувствовал резкое ухудшение самочувствия.

«Я почувствовал боль по всему телу. Попытался дойти до ванной, но тело стало отказывать. Я начал терять зрение и слух, стало трудно дышать. В тот момент я был уверен: ну вот и всё», — рассказал Дуров.

На следующий день он очнулся на полу и понял, что не может встать из-за сильной слабости. Позже заметил полопавшиеся сосуды по всему телу. «Такого со мной никогда не было. Я потом две недели не мог ходить. Сидел дома и решил не рассказывать своей команде, чтобы их не волновать», — отметил предприниматель.