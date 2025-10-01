Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в сезоне-2024/25, сообщает BBC.

40-летний ветеран провёл за клуб и сборную 76 игр, что значительно превышает рекомендованную норму в 55 матчей за сезон.

Второе место по количеству сыгранных матчей занял полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде (72 встречи). Замкнул тройку лидеров футболист ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис, на счету которого 71 матч.

Таким образом, Модрич подтвердил репутацию одного из самых выносливых и стабильных игроков современного футбола.