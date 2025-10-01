В Сан-Франциско 37-летняя Тейлор А. Хамфри создала бизнес по подбору детских имен, сообщает San Francisco Chronicle. Она называет себя «консультантом по детским именам» и помогает родителям выбрать имя для их детей.

Карьера Хамфри началась десять лет назад, когда она делилась мыслями о звучании и происхождении имен в интернете. Сейчас у нее более 100 тысяч подписчиков в TikTok, и она помогла подобрать свыше 500 имен.

Базовая услуга — письмо с подборкой имен — стоит $200. Более сложные пакеты включают исследование семейного древа, мозговые штурмы с экспертами и «брендинг имени». Самая дорогая услуга — $30 тысяч с персональным сопровождением родителей до символического представления имени.

Клиенты — в основном богатые семьи и знаменитости. Сам Хамфри отмечает: «Для некоторых это выглядит как заказ кухонного фартука: вроде личное, но лучше доверить профессионалу».

В сети её часто критикуют: одни считают работу символом «технологического излишества», другие — примером того, как в Кремниевой долине превращают в бизнес обычные вещи.