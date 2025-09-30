США, по данным израильских пабликов, готовятся к масштабной военной операции, о чём свидетельствует рост так называемого «индекса пиццы Пентагона» — неофициального показателя активности Министерства войны США.

Ранее американские самолёты-дозаправщики, летавшие в Европу, были перенаправлены на Ближний Восток. Часть уже прибыла на авиабазу в Катаре, другие готовятся к вылету с британских баз. Подобная концентрация сил наблюдалась перед прошлой атакой на Иран.

Паблики отмечают, что недавно Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху и провёл массовый сбор генералов. Десятки истребителей и самолётов-заправщиков США прибыли на крупнейшую авиабазу в регионе, что американские источники расценивают как возможный признак возобновления войны на Ближнем Востоке.