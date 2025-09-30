Президент Польши Кароль Навроцкий сделал неожиданное признание в интервью радиостанции Zet. По его словам, он регулярно советуется по важным вопросам с духом Юзефа Пилсудского — маршала и одного из ключевых государственных деятелей Польши XX века.

«Мы разговариваем почти каждый день», — заявил Навроцкий. Он отметил, что обсуждает с Пилсудским как события прошлого — например, польско-большевистскую войну 1920 года, — так и современные вызовы, включая угрозы со стороны России и вопросы парламентской жизни.

По утверждению президента, встречи происходят в резиденции Бельведер, где Пилсудский жил в последние годы. «Польше сейчас очень пригодился бы его опыт», — добавил Навроцкий.

Юзеф Пилсудский (1867–1935) был одним из лидеров борьбы за независимость Польши и автором политического проекта по ослаблению Советского Союза через поддержку националистических движений. После майского переворота 1926 года он сосредоточил власть в своих руках, установив режим «санации». До конца жизни Пилсудский оставался министром военных дел и дважды занимал пост премьер-министра.