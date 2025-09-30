Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил на Варшавском форуме по безопасности, что Европа больше не нуждается в поддержке США. Ранее американская помощь была необходима, однако теперь континент способен самостоятельно справляться с вызовами, включая военные.

«Я не думаю, что европейцы полностью осознают, насколько они сильны. Да, приятно иметь США рядом, но вы можете действовать самостоятельно», — подчеркнул Келлог.

Он провел интересную аналогию: помощь США сравнивается с дополнительными колесами на детском велосипеде. «Раньше они были нужны, чтобы учиться, но теперь Европа может ехать сама», — отметил спецпосланник.