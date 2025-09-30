Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев провёл встречу с послом Алжира в нашей стране Закией Игилини.

Как сообщили в Минфине, встреча носила ознакомительный характер и прошла в теплой атмосфере. Стороны отметили успешное развитие двусторонних связей в политической, экономической, энергетической и других сферах, а также обсудили возможности их дальнейшего углубления.

Бабаев подчеркнул важность расширения сотрудничества в энергетике, поддержки взаимных инвестиционных инициатив и развития торговых связей. Он отметил, что большой потенциал для совместных проектов существует в ненефтяных секторах — логистике, туризме, авиации, а также в области реконструкции и строительства.

Посол Закия Игилини выразила благодарность за теплый прием и заверила, что в период её работы в Азербайджане приложит все усилия для укрепления двусторонних отношений.

В завершение встречи министр финансов пожелал дипломату успехов в её деятельности в Баку.