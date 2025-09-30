Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание по санкционной политике, по итогам которого заявил о подготовке новых ограничительных мер против России и их синхронизации с международными партнёрами.

По словам главы государства, в сентябре Украина ввела пять пакетов санкций. Они затронули лиц и структуры, связанные с российским военно-промышленным комплексом, «теневым флотом» и энергетическим сектором, а также пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы и коллаборационистов в Крыму. В общей сложности под санкции попали 166 физических и 127 юридических лиц.

Зеленский отметил, что в этом месяце аналогичные шаги предприняли США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия, причём в их решениях учтены предложения Киева. Президент подчеркнул важность скорейшего принятия 19-го пакета санкций ЕС и поручил готовить продление уже действующих ограничений.

«Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел и другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы», — сказал он.