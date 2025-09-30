Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы. Они имеют большое значение и для будущего», — сказал президент Италии.

По его словам, завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования.

«Завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии. Шаг, который мы предпримем с президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень», — подчеркнул он.