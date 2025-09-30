Подписание Совместной декларации и установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает не только путь к стабильности, но и к новым экономическим и торговым возможностям.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на дискуссии высокого уровня «От Лиссабона до Еревана: видение стратегии Европы для расширенного соседства» в рамках Варшавского форума безопасности. Его слова приводят армянские СМИ.

По словам дипломата, восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном будет иметь значение не только для Южного Кавказа, но и для более широкого региона, включая Европейский союз.

«Но это лишь начало. Мир в регионе позволит странам Южного Кавказа укрепить свой суверенитет, снизить зависимость от внешних центров силы и вести самостоятельную внешнюю политику», — отметил Мирзоян.