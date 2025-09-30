В связи с очередным матчем азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов УЕФА работа Бакинского метрополитена будет усилена.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», матч пройдет на стадионе им. Тофига Бахрамова 1 октября, и для безопасной и комфортной перевозки пассажиров будут приняты дополнительные меры.

На станции «Гянджлик» усилится контроль, будет выделен дополнительный персонал, а график дежурств пересмотрен. Меры предосторожности коснутся также станций «28 Мая» и «Нариманов».

Поезда на всех станциях в течение дня будут курсировать по расписанию осенне-зимнего периода.