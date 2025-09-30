Президент США Дональд Трамп назвал зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева «тупым человеком». Данную мысль президент США озвучил во время выступления в министерстве войны страны.

«Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных — (к берегу России). Я сделал это из-за его упоминания слова „ядерный“… Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево», — заявил Дональд Трамп.