Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и Беларуси Александр Турчин обсудили в Минске перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

«Стороны выразили удовлетворённость высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнёрства в результате совместных усилий президентов двух стран», — говорится в сообщении.

В присутствии Асадова и Турчина между ОАО «МАЗ», ООО «Пожснаб» и ПО «Гянджинский автомобильный завод» был подписан контракт на поставку пожарной и коммунальной техники в Азербайджан.