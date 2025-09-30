В рамках рабочего визита в Минск премьер-министр Азербайджана Али Асадов в качестве гостя принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Учитывая, что во встрече приняли участие все пять прикаспийских государств, Асадов также обратил внимание на проблему обмеления Каспийского моря.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно подчеркнул важность этого вопроса в ООН. К сожалению, экологическая ситуация в Каспийском море стремительно ухудшается. Для предотвращения возможной экологической катастрофы в Каспийском регионе необходимы безотлагательные совместные усилия прикаспийских государств. Азербайджан, придерживаясь ранее достигнутых договорённостей, готов к укреплению сотрудничества для поиска совместных решений этой проблемы», — заявил премьер-министр.