США наладили каналы связи с Беларусью для передачи сигналов Москве, сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, Вашингтон стремится иметь несколько путей к разрешению конфликта, а не ограничиваться одним. Келлог также напомнил, что США принимали участие в освобождении ряда заключённых в Беларуси, в том числе при содействии его бывшего помощника Джона Коула. В этом году президент Александр Лукашенко помиловал почти 200 человек, среди которых — Сергей Тихановский, супруг оппозиционного политика Светланы Тихановской.

Как отметил спецпосланник, основной целью усилий было не только освобождение заключённых, но и поиск оптимального пути к завершению российско-украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Лукашенко поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным.