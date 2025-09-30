Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге назвал подписание мирной декларации с Азербайджаном «историческим событием». По его словам, это достижение как для правительства и народа Азербайджана, так и правительства и народа Армении.

Пашинян подчеркнул, что документ был подписан в Белом доме в Вашингтоне, а в качестве свидетеля декларацию заверил президент США Дональд Трамп.

Глава правительства Армении также отметил, что возвращение армян в Карабах является нереалистичным сценарием. Он предупредил, что подобные шаги могут нанести ущерб мирному процессу с Баку, добавив, что будущее армян, покинувших регион, связано с Арменией и её гражданством.