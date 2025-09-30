Украинская разведка сообщила о ликвидации подполковника Росгвардии и ещё двух российских военнослужащих вблизи населённого пункта Тамбукан в Ставропольском крае. Информация опубликована Главным управлением разведки Украины.

По данным ГУР, операция была проведена 27 сентября 2025 года. При поддержке движения «Освобождение Кавказа» были уничтожены три росгвардейца на территории России.

«Уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу российского спецподразделения «Авангард», а также его помощник и водитель. Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала», — сообщили в ГУР.