Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в сегодняшней встрече членов Совета глав правительств СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Кабинет министров.

Президент Беларуси приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

Выступая на встрече, Али Асадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева Александру Лукашенко.

Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.