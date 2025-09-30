Депутат Хикмет Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предложил разработать новый закон об управлении транспортной инфраструктурой в Азербайджане.

Он отметил, что законопроект должен способствовать координации деятельности предприятий и государственных органов, осуществляющих управление автомобильным транспортом и инфраструктурой, а также определить их полномочия:

«Я считаю, что в Баку нет транспортной и дорожной проблемы в частности. Есть проблема сужения дорог и эффекта «бутылочного горлышка». Один из таких адресов — кольцо 20 Января, другой — перекрёсток дороги от проспекта Бабека до проспекта Гейдара Алиева, третий — в районе моста Кёроглу. Если организовать транспорт по подобным адресам, это будет эффективно. В целом, я считаю, что проблема пробок в Баку не так трагична, как её представляют», — цитирует депутата Report.