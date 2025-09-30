В Варшаве министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Южном Кавказе и последние геополитические события, а также обменялись мнениями по итогам Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи Сибига пригласил Мирзояна посетить Киев и подчеркнул важность совместных усилий для укрепления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Европе.