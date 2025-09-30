Видеохостинг YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования иска, поданного против платформы президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN.

Аккаунт Трампа на YouTube был заблокирован в январе 2021 года после штурма Капитолия его сторонниками, и экс-президент оспорил это решение в суде.

По условиям сделки, 22 миллиона долларов будут перечислены некоммерческой организации Trust for the National Mall, отвечающей за строительство бального зала в Белом доме. Оставшиеся 2,5 миллиона распределят между другими истцами, включая Американский консервативный союз.

Трамп назвал соглашение «масштабной победой», подчеркнув, что оно показывает — «цензура в сфере высоких технологий имеет последствия».