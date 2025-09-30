Ещё в 2022 году на Саммите прикаспийских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично поднял вопрос об ухудшении состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня его прогнозы оправдываются: крупнейший замкнутый водоём планеты стремительно мелеет. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства подчеркнул: «Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы».

Для подробного анализа ситуации Minval Politika обратился к депутату Милли Меджлиса Ровшану Мурадову, члену комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По словам депутата, до недавнего времени основную причину обмеления Каспия связывали с глобальным потеплением и испарением воды. Однако, как отмечает Ровшан Мурадов, фактор климата играет далеко не решающую роль.

«Я родился и вырос на побережье Каспия и более полувека наблюдаю за изменениями. В 1977 году море сильно обмелело, но уже с конца 1970-х до середины 1990-х вода поднималась настолько, что доходила до Приморского бульвара в Баку. Это говорит о том, что большую роль играют тектонические процессы и состояние подземных водных пластов», — отметил депутат.

По словам Мурадова, наиболее серьёзная угроза для Каспия связана с нарушением его экосистемы. В странах, где берут начало каспийские реки, Турции, Иране и России, наблюдается чрезмерное использование водных ресурсов, что приводит к их истощению. Дополнительный ущерб наносит активная нефтедобыча в Казахстане, Туркменистане и России, сопровождающаяся загрязнением акватории. Ситуацию усугубляет сброс промышленных и бытовых отходов, включая пластик и радиоактивные вещества. В качестве примера Мурадов напомнил об Армении, которая в своё время сливала отходы в реку Араз. Ещё одной проблемой стало проникновение в Каспий чуждых видов из Чёрного и Азовского морей через Волго-Донской канал, что разрушает естественный баланс флоры и фауны.

Мурадов предупреждает: падение уровня воды — это не только экология, но и прямая угроза экономике. Эксперт подчеркнул, что проблема имеет не только экологическое, но и экономическое измерение. Снижение уровня воды уже влияет на работу портов, на судоходство, на перспективы туризма и сельского хозяйства.

«Если море продолжит отступать, возникнут серьёзные трудности с перевозками грузов, работой портов и развитием туризма. Уже сегодня в Казахстане и Туркменистане отступление воды измеряется километрами, и суда в некоторых портах не могут выходить в море», — подчеркнул он.

По словам парламентария, под ударом оказались и рыбные ресурсы: сокращается численность осетровых и кильки, а новые виды (например, медузы) уничтожают мальков местных рыб.

«Ситуацию осложняет и проникновение в Каспий чуждых видов флоры и фауны через Волго-Донской канал. Это разрушает естественный баланс: исчезают местные виды рыбы, страдают экосистемы. Вода — это живое вещество. Когда меняется её химический состав, ускоряется испарение и усиливается засоление. Всё это напрямую отражается на будущем Каспия» , — отметил он.

Несмотря на тревожные прогнозы, депутат сохраняет оптимизм: «Если прикаспийские государства прекратят загрязнение, наладят очистку и рациональное использование водных ресурсов, ситуацию ещё можно изменить. И я уверен, что природа тоже не позволит этому уникальному морю полностью исчезнуть».

Мурадов считает, что сейчас необходимо не только укрепить сотрудничество пяти прикаспийских государств, но и привлекать к процессу другие страны и международные организации.