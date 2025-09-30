Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится вернуть стране ведущую роль в европейской политике, публично критикуя председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен по вопросам бюджета, экологии, обороны и торговли, сообщает Bloomberg.

По словам источника издания, Мерц «берет ситуацию под контроль», что ставит его на путь возможного конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в последние годы укрепила влияние Брюсселя и продвигает федеративный подход к ЕС. Канцлер публично критикует фон дер Ляйен по вопросам бюджета, экологии, обороны и торговли, стремясь вернуть контроль национальным правительствам.

Через несколько недель после вступления в должность Мерц начал публично оспаривать инициативы комиссии. Так, в июле он отверг предложение фон дер Ляйен увеличить долгосрочный бюджет ЕС до €2 трлн и ввести новые налоги. «Что касается Германии, мы не пойдем по этому пути», — заявил канцлер. В том же месяце он раскритиковал затянувшиеся переговоры ЕС с президентом США Дональдом Трампом и выразил обеспокоенность из-за соглашения о 15-процентных пошлинах на большинство европейских товаров, поставляемых в США.

В конце августа фон дер Ляйен сообщила о разработанной «дорожной карте» по размещению войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. Она также отметила, что комиссия рассматривает новые источники финансирования для обеспечения устойчивой поддержки Вооруженных сил Украины.

Мерц, в свою очередь, заявил, что Германия не отправит войска на Украину до заключения перемирия. Он подчеркнул, что вопрос сухопутного присутствия войск на Украине пока не обсуждается, и выразил надежду на скорейшее окончание конфликта, но не «любой ценой». Россия выступает против любого размещения войск НАТО на территории Украины.

Мерц представит свои позиции лидерам ЕС на саммите в Копенгагене в среду, где, как ожидается, вновь поднимутся вопросы баланса полномочий между национальными правительствами и Брюсселем.