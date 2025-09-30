Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф покинет свой пост до конца года. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

Уиткофф занимает должность специального государственного служащего, что ограничивает срок его работы 130 днями с возможностью продления. По данным издания, он готовится к отставке в связи с вероятным завершением войны в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Документ был передан движению ХАМАС для изучения. Если соглашение будет заключено, уход спецпосланника, по словам источника, станет «изящным завершением его миссии».