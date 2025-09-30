Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках Варшавского форума безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Армении с Альянсом и выразили готовность к формированию более амбициозной повестки. Было отмечено участие Армении в миротворческих миссиях НАТО и визит послов стран-членов в Ереван.

Собеседники обменялись мнениями о важности Вашингтонских соглашений в установлении мира и реализации коммуникационной программы «Маршрут Трампа» во имя международного мира и процветания