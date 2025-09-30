Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, однако значимых успехов не достигают.

По данным ISW, лишь один из десяти российских солдат доходит до украинских позиций на Новопавловском направлении. На участке у Доброполья российская армия ежедневно теряет около 10 человек, что вдвое больше прежних показателей.

На Купянском и Боровском направлениях российские войска не продвинулись вперед. Однако армии РФ удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Но ВСУ продвинулись в тактическом районе Доброполье.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские силы окружили часть российских подразделений под Добропольем, освободили около 175 кв. км и зачистили почти 195 кв. км от диверсионных групп. В то же время ВСУ удерживают позиции в Сумской, Харьковской, Купянской и Запорожско-Херсонской зонах, а также продолжают контратаки на Донбассе.