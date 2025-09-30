Американская компания Electronic Arts Inc., издатель видеоигр, согласилась продать бизнес-группе частных инвесторов в сделке примерно на $55 млрд, сообщает Bloomberg.

В консорциум входят Silver Lake Management, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) и Affinity Partners. Они согласились заплатить по $210 за акцию, что на 25% выше цены, по которой торговались акции до начала переговоров.

Сделка будет профинансирована денежными средствами участников консорциума, а PIF сохранит свою долю в размере 9,9% (~$3,6 млрд). JPMorgan Chase & Co. предоставит $20 млрд заемного финансирования.

Electronic Arts, создатель EA Sports FC и The Sims, продает акции на фоне замедления роста индустрии после резкого всплеска продаж во время пандемии. Компания ищет новые возможности для развития и привлечения игроков, предпочитающих обновляемые бесплатные франшизы вместо дорогостоящих новых игр.