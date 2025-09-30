Великобритания столкнулась с рекордным числом ошибок при освобождении заключённых. По данным газеты Sun, с марта 2024 по март 2025 года на свободу по ошибке вышли 262 человека — максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Часть заключённых оказались на воле из-за бюрократических сбоев, другие — были ошибочно включены в программу досрочного освобождения, инициированную Лейбористской партией.

Оппозиция резко раскритиковала ситуацию. Консервативный депутат Алек Шелбрук назвал цифры «тревожными» и потребовал, чтобы бывший министр юстиции Шабана Махмуд взяла на себя ответственность.

Министерство юстиции уже объявило о создании специальной группы для исправления ситуации. Между тем известно, что с сентября 2024 по март 2025 года британские тюрьмы досрочно освободили около 26,5 тыс. человек, чтобы снизить нагрузку на переполненную систему.

Рост числа заключённых в Англии и Уэльсе связан с антииммигрантскими беспорядками летом 2024 года. В результате Минюст сократил минимальный срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, с 50% до 40% назначенного срока.